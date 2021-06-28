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Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

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Фото: страница Сергея Собянина во «ВКонтакте»

Ситуация с коронавирусом в столице остается крайне сложной. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Его слова приводит РИА Новости.

Градоначальник отметил, что из-за рекордов по числу госпитализаций и смертям от COVID-19 пришлось ввести ограничения, связанные с доступом в рестораны и кафе, а также с вакцинацией.

По словам мэра, количество записей на вакцинацию возросло до 86 тысяч в будни.

Согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, а Москве за прошедшие сутки выявлено 7246 новых случаев заболеваний COVID-19.

Ранее сообщалось, что в столице закончилась вакцина «КовиВак». Запись на прививку этим препаратом временно приостановлена.

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