Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в столице остается крайне сложной. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Его слова приводит РИА Новости.

Градоначальник отметил, что из-за рекордов по числу госпитализаций и смертям от COVID-19 пришлось ввести ограничения, связанные с доступом в рестораны и кафе, а также с вакцинацией.

По словам мэра, количество записей на вакцинацию возросло до 86 тысяч в будни.

Согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, а Москве за прошедшие сутки выявлено 7246 новых случаев заболеваний COVID-19.

Ранее сообщалось, что в столице закончилась вакцина «КовиВак». Запись на прививку этим препаратом временно приостановлена.