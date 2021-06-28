Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в столице остается крайне сложной. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Его слова приводит РИА Новости.
Градоначальник отметил, что из-за рекордов по числу госпитализаций и смертям от COVID-19 пришлось ввести ограничения, связанные с доступом в рестораны и кафе, а также с вакцинацией.
По словам мэра, количество записей на вакцинацию возросло до 86 тысяч в будни.
Согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, а Москве за прошедшие сутки выявлено 7246 новых случаев заболеваний COVID-19.
Ранее сообщалось, что в столице закончилась вакцина «КовиВак». Запись на прививку этим препаратом временно приостановлена.