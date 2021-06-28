Российская актриса Вера Сотникова заболела коронавирусом. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Как рассказала артистка, 21 июня она собиралась сделать первый укол прививки от коронавируса, а еще через две недели — второй. Однако именно в этот день Сотниковой стало плохо. По ее словам, у нее «выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле, драло горло», а также была температура, высокое давление.

«Все это пишу для вас и ради вас. Не слушайте никого, кто против прививок. Реально можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться», — отметила она.

Ранее сообщалось о госпитализации народной артистки России Веры Алентовой. На данный момент у 79-летней актрисы взяли тест на коронавирус, сейчас она ожидает результатов. Ранее COVID-19 был обнаружен у ее супруга, режиссера Владимира Меньшова.

Вера Сотникова известна по таким фильмам, как «Самая обаятельная и привлекательная», «Курьер», «Завтрак с видом на Эльбрус» и «Гу-га». Кроме того, она вела программы «Клуб бывших жен» и «Битва экстрасенсов».