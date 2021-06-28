Три сестры-близнеца забеременели одновременно

Три сестры-близнеца из американского округа Ориндж, штат Калифорния, одновременно забеременели. Об этом сообщает сайт телеканала CBS News.

Тройняшки Тран (Tran), которым сейчас 35 лет, родились с разницей в несколько минут. Теперь Джина (GIna), Нина (Nina) и Виктория (Victoria) родят троих детей в ближайшие четыре месяца.

Старшая из сестер, Джина, ждет девочку, которую собирается назвать Лейтон Грейс (Leighton Grace), средняя — Нина — ждет мальчика и планирует назвать его Хендрикс Пол (Hendrix Paul). У младшей, Виктории, тоже должен родиться мальчик, который получит имя Зейден Сет (Zaden Seth).

«Как только мы узнали, что Нина беременна, мы подбили на это и Джину», — сказала Виктория. Ожидается, что дети родятся в июле, августе и ноябре.

Беременные будущие матери фотографируются в одинаковой одежде. Все они собираются рожать в одной больнице.

Ранее сообщалось, что cестры-близнецы из американского города Форт-Уэрт, штат Техас, родили в одной больнице с разницей в несколько часов. Даже сотрудники больницы были удивлены таким совпадением.