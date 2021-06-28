Врачи попросили российского губернатора ужесточить меры из-за COVID-19

Врачи районных и городских больниц, а также медицинский персонал обратились к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву с просьбой ужесточить меры по борьбе с коронавирусом в регионе. Об этом сообщается в письме, опубликованном на сайте областной общественной палаты.

По словам медиков, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации нагрузка на систему здравоохранения «приблизилась к критической отметке». Как уточняет издание, в обращении содержится призыв «активно штрафовать» граждан без масок в общественном транспорте и местах массового пребывания людей силами Росгвардии и МЧС.

«Ежедневно мы имеем дело с сотнями людей, тяжело переносящих это заболевание. Каждый день мы видим мучения и смерти. Мы постоянно испытываем то чувство, когда мы уже бессильны помочь, когда болезнь побеждает и отнимает самое дорогое, что у нас есть — жизнь», — отметили врачи.

На данный момент даже ускорение массовой вакцинации не сможет спасти от тех же последствий, которые были во вторую волну COVID-19, заключили медики.

Ранее Бурятия стала первым российским регионом, в котором начался двухнедельный локдаун. Прекращена работа непродовольственных торговых сетей, продуктовые магазины продолжают работать, но спрос на доставку увеличился на 30-70 процентов.