В России оценили опасность распространения деструктивного контента в TikTok

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСиМ) Владимир Зыков прокомментировал новость о том, что социальную сеть TikTok назвали лидером по распространению опасного контента. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил сложившуюся в России ситуацию и рассказал о том, какие меры могут помочь в борьбе с подобными постами.

По мнению эксперта, онлайн-платформы должны выявлять недостоверный и деструктивный контент быстрее, чем они делают это сейчас. Кроме того, площадки должны действовать более самостоятельно: они обязаны находить такую информацию и ограничивать к ней доступ, не дожидаясь решения регуляторов.

«Обычно бывает так, что платформы долго уговаривают начать работать по принципу саморегулирования, а они не особо движутся. Потом что-то громкое происходит и быстро принимаются меры на уровне государства. Они, к сожалению, не всегда нормально продуманы и проработаны», — отметил Зыков.

Директор АППСиМ уточнил, что такие же проблемы актуальны для многих других стран, так как владельцы интернет-платформ не справляются с модерацией. Опрошенный «Лентой.ру» эксперт заключил, что борьба с распространением деструктивных постов и фейков возможна только при объединении усилий государства, общественных организаций и самих площадок.

Ранее АППСиМ назвала TikTok лидером по распространению постов так называемых групп смерти, пропагандирующих суицид среди подростков. Кроме того, в китайской соцсети зафиксировали колоссальный рост фейковых роликов о вакцинации. Результаты исследования организации уже направлены в Роскомнадзор.