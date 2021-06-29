Китайцы разлюбили города

Китайцы массово разлюбили жить и работать в городах, рассказал главный экономист китайского подразделения гонконгского инвестбанка Hang Seng Дэн Ван. Его слова приводит CNBC.

По словам Вана, миллионы китайцев, привыкших жить и работать в крупных городах, но переехавших в сельскую местность во время пандемии коронавируса, не вернулись на прежние места жительства после снятия большинства ограничений.

В качестве причин финансист называет общее старение населения, высокую стоимость жизни в городах и развитие профессий, допускающих удаленную работу, в том числе электронной коммерции.

При этом Ван отмечает, что именно массовый переезд в города, где сосредоточены основные промышленные мощности, стал одним из драйверов экономического роста Китая последних десятилетий. Нынешнее явление он называет обратной миграцией.

По данным статистического бюро Китая, в стране сейчас насчитывается на 2,46 миллиона мигрантов из сельских районов меньше, чем в 2019 году.