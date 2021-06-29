Россияне массово заинтересовались отдыхом на Байкале летом

На фоне закрытия границ, отсутствия иностранных туристов и запуска третьего этапа туристического кешбэка, россияне массово заинтересовались отдыхом на Байкале. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В частности, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин уточнил, что число проданных программ на данное направление увеличилось в сравнении с 2019 годом на 40-50 процентов. Он считает, что при условии отсутствия антиковидных ограничений, по итогам сезона вероятно, что продажи вдвое превысят аналогичный показатель за 2019 год. Его коллеги из компаний PAC Group и «Музенидис Трэвел» заявили, что продажи по Байкалу увеличились в два раза. Coral Travel и TUI Россия также подтвердили рост интереса соотечественников к самому большому пресному водоему на Земле.

Туроператоры отметили, что ввод туристического кешбэка оказал сильное влияние на данное направление. Так, Ромашкин указал, что в июне продажи подскочили в три раза. В TUI Россия посчитали, что именно благодаря кешбэку выросли продажи туров на базе чартеров, стартовавшие 13 июня. На фоне ввода локдауна в Бурятии эксперты ожидают продолжения роста спроса. Они также отмечают, что из-за отсутствия иностранных туристов у россиян появилась возможность выбрать более дешевые объекты размещения, а это, в свою очередь, привлекло больше молодых и семейных путешественников.

При этом сильного смещения спроса не наблюдается — большинство соотечественников, решивших отдохнуть в Иркутской области, по-прежнему планируют отпуск на июль и август. Чаще всего россияне выбирают классические экскурсионные туры, стартующие в Иркутске. В среднем они рассчитывают провести в поездке 5-7 дней.

«Июль и август хорошо загружены, и на некоторые даты уже наблюдается отсутствие мест в экскурсионных программах», — рассказали представители АЛЕАН.