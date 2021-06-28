Раскрыто влияние экстремальной жары на предпочтения российских туристов

Эксперты раскрыли влияние аномальных погодных условий на туристические предпочтения россиян. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Российские туристы перестали интересоваться экскурсионными турами из-за того, что большая часть маршрутов проходит в дневное время под открытым небом. Спасаться от экстремальной жары путешественники предпочитают на даче или во время коротких поездок к водоемам.

По оценкам специалистов, спрос на экскурсионные туры будет восстанавливаться по мере ослабления жары. «Как похолодает и пройдут дожди, а температуры снова вернутся к привычным нормам, рассчитываем на возвращение интереса туристов к экскурсионным поездкам», — добавил глава туроператора «Мастерская путешествий» Владимир Лутов.

Ранее в июне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал россиянам сроки окончания аномальной жары. По его словам, высокая температура воздуха станет снижаться во второй половине понедельника, 28 июня.