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Глава МИД Германии проспорил ящик пива коллеге из Великобритании

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Фото: Globallookpress.com

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас поспорил со своим коллегой из Великобритании Домиником Раабом на ящик пива об итогах футбольного матча между сборными двух стран. Глава немецкого МИД рассказал об этом в Twitter.

«Мой коллега и я согласны почти во всем, что касается международной повестки, но не касательно того, кто победит в сегодняшнем матче на стадионе Уэмбли», — подчеркнул дипломат. Он уточнил условия спора, по которым представитель победившей страны получит ящик пива от проигравшего.

На матче в Лондоне команда Англии победила немцев в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу со счетом 2:0. Английские футболисты выбили команду Германии с Евро-2021. Таким образом, Маас проспорил Раабу ящик пива.

Английская сборная встретится в 1/4 финала чемпионата Европы с победителем матча Украина — Швеция.

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