Глава МИД Германии проспорил ящик пива коллеге из Великобритании

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас поспорил со своим коллегой из Великобритании Домиником Раабом на ящик пива об итогах футбольного матча между сборными двух стран. Глава немецкого МИД рассказал об этом в Twitter.

«Мой коллега и я согласны почти во всем, что касается международной повестки, но не касательно того, кто победит в сегодняшнем матче на стадионе Уэмбли», — подчеркнул дипломат. Он уточнил условия спора, по которым представитель победившей страны получит ящик пива от проигравшего.

На матче в Лондоне команда Англии победила немцев в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу со счетом 2:0. Английские футболисты выбили команду Германии с Евро-2021. Таким образом, Маас проспорил Раабу ящик пива.

Английская сборная встретится в 1/4 финала чемпионата Европы с победителем матча Украина — Швеция.