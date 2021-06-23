Германия вырвала ничью у Венгрии и вышла в плей-офф Евро

Германия сыграла вничью с Венгрией в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 23 июня, и завершилась со счетом 2:2. В составе немцев голами отметились Леон Грецка и Кай Хаверц. У венгров точные удары на счету Адама Салаи и Андраша Шефера. Игру обслуживала российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым.

Ничья позволила сборной Германии набрать четыре очка и выйти в плей-офф со второго места. Венгрия набрала два очка и покинула турнир, заняв в квартете четвертую позицию.