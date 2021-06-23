Сборная Испании разгромила Словакию и вышла в плей-офф Евро

Сборная Испании разгромила Словакию в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 23 июня, в Севилье и завершилась со счетом 5:0 в пользу испанцев. В составе победителей отличились Эмерик Лапорт, Пабло Сарибия и Ферран Торрес. Кроме того, автоголы на счету голкипера словаков Мартина Дубравки и защитника команды Юрая Куцки.

В первом тайме испанцы не смогли реализовать пенальти. Удар Альваро Мораты парировал Дубравка.

Победа позволила сборной Испании набрать пять очков и выйти в плей-офф турнира со второго места. У словаков в активе три очка, команда закончила турнир на третьей строчке и не имеет шансов на путевку в 1/8 финала.