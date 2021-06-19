На чемпионате Европы установили рекорд по голам в свои ворота

На чемпионате Европы установили рекорд по количеству автоголов. Статистика забитых мячей доступна на сайте турнира.

На турнире, проходящем в 2021 году, пятеро игроков забили голы в свои ворота. Первый автогол случился в стартовом матче между сборными Турции и Италии: отличился защитник турок Мерих Демирал. Затем вратарь сборной Польши Войчех Шченсны забил в свои ворота в матче со Словакией, а защитник сборной Германии Матс Хуммельс — во встрече с Францией. 19 июня два автогола забили португальцы Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру в матче против Германии, установив для своей команды антирекорд.

На прошедшем в 2016 году чемпионате Европы забитых мячей от своих игроков было три. Тогда чемпионами стали португальцы.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Финал пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».