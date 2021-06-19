Сборная Германии обыграла Португалию в матче Евро

Сборная Германии обыграла национальную команду Португалии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мюнхене на «Альянц-Арене» и завершилась со счетом 4:2 в пользу немцев. На 15-й минуте Криштиану Роналду вывел португальцев вперед, однако затем Германия переломила ход встречи благодаря автоголам защитника Рубена Диаша на 35-й минуте и полузащитника Рафаэла Геррейру на 39-й минуте.

Во втором тайме немцы нарастили преимущество: голами отметились хавбек Кай Хавертц (51-я) и защитник Робин Гозенс (60-я). На 67-й минуте полузащитник португальцев Диогу Жота сократил отставание команды.

Таким образом, после двух матчей Германия и Португалия набрали по три очка и располагаются на втором и третьем местах в группе F. Франция, сыгравшая ранее с венграми вничью со счетом 1:1, набрала четыре очка и лидирует. Венгры занимают последнее место с одним очком.