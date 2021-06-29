В Москве сократилась суточная заболеваемость COVID-19

В Москве суточная заболеваемость COVID-19 сократилась на 14 процентов. За последние 24 часа выявлено 6209 случаев заражения коронавирусом, передает «Интерфакс» во вторник, 29 июня, со ссылкой на данные оперативного штаба.

Накануне число инфицированных составляло 7 246 — на 1 037 случаев больше. По последним данным, умер за сутки в столице 121 человек, выздоровели 4 854.

По данным на 29 июня, за прошедшие 24 часа в России выявили 20 616 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Накануне стало известно о 21 650 заболевших. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 5 493 557 случаев COVID-19.