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Байден заявил о колоссальном ущербе от Трампа международным отношениям США

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Фото: Morry Gash / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп нанес колоссальный ущерб международным отношениям страны. Об этом заявил его преемник Джо Байден в ходе проведенного по видеосвязи мероприятия Национального комитета Демократической партии США по сбору средств, передает The Washington Post со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Я только что, кстати вернулся из Европы (...) И вот итог. Я знаю, что вы все понимали, какой колоссальный ущерб международным связям нанес тот, кто сидел в этом кресле передо мной», — заявил Байден, имея в виду президентский пост.

В той же реплике глава США похвалил собственный план по созданию рабочих мест в стране: по его словам, эта мера поможет США выбраться из кризиса.

Ранее в тот же день бывший глава США раскритиковал Байдена на встрече со сторонниками: по его словам, при новом президенте американское государство терпит унижения от России. Трамп заявил, что он остановил строительство газопровода «Северный поток-2», а нынешний американский лидер его разрешил.

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