Байден пообещал свести журналистов с ума

​Президент США Джозеф Байден в ходе общения с журналистами пообещал свести их с ума по тяжелым переговорным вопросам, сообщает РИА Новости.

На выступлении в Белом доме Байден заявил, что занимает пост президента США уже 150 дней, и подчеркнул, что это «пока довольно хорошо получается». Политик считает, что это не его заслуга, а заслуга выстроенной системы, которая так работает.

Кроме того, лидер США прокомментировал инфраструктурную реформу в стране, согласие по которой пока не достигнуто в парламенте. Байден заявил, что прекрасно понимает, когда не отвечает на вопросы журналистов об осуществлении инициативы, и слегка ударил кулаком по трибуне.

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Байден пообещал довести журналистов до безумия в ближайшие четыре года и отметил, что представили прессы слишком хорошо его знают. Президент США также обязался «говорить правду так, как он видит», подчеркнув, что давно занимается политикой и общается с сенатом и палатой представителей.

«Это не означает, что я буду всегда прав. Но я не буду обсуждать что-то с прессой, пока я веду переговоры об этом в частном порядке с коллегами», — заключил Байден.

Ранее от Байдена потребовали пройти когнитивный тест.

Бывший врача Трампа и еще 13 республиканцев из Палаты представителей написали письмо президенту США, в котором говорится об «умственном упадке и забывчивости президента», указывается на его «оплошности» и содержится призыв к Белому дому обнародовать результаты когнитивного теста Байдена.