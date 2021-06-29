В российском футболе предложили ввести потолок зарплат

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко предложил ввести в отечественном футболе потолок зарплат для молодых игроков. Его слова передает Sport24.

37-летний экс-игрок сборной России отметил, что потолок зарплат для молодых футболистов с российским паспортом положительно отразился бы на росте уровня самих спортсменов. По мнению Ещенко, ради улучшения финансовых условий российские футболисты будут вынуждены ехать в Европу.

«Ребята из Украины уезжают в Европу, ведь там не у всех команд есть финансы. Уезжают ради 10-15 тысяч евро», — отметил Ещенко.

В нынешнем составе отечественной сборной лишь четыре игрока представляют зарубежные чемпионаты. Российская команда не сумела пробиться в плей-офф чемпионата Европы, заняв четвертое место в своей группе.

Ещенко выступал за российскую сборную с 2012 по 2014 год.