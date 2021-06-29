В Мосгордуме нашли способ улучшить результаты сборной России по футболу

Депутат Мосгордумы Магомет Яндиев нашел способ улучшить результаты сборной России по футболу. Его письмо руководству Российского футбольного Союза (РФС) попало в распоряжение Telegram-канала телеканала «360».

Яндиев предложил РФС отправить футболистов на стажировку в один из «жилищников» Москвы, где они будут мыть подъезды, подметать улицы и сажать деревья. По его мнению, так игроки научатся работать сообща сначала с коммунальщиками, а потом и друг с другом. Депутат уточнил, что его слова не стоит воспринимать как издевательство над командой.

28 июня член исполкома РФС Михаил Гершкович описал процедуру решения судьбы главного тренера сборной Станислава Черчесова. По его словам, решение о продолжении сотрудничества со специалистом вынесет технический комитет, при этом оно будет носить рекомендательный характер.

21 июня сборная России по футболу вылетела с чемпионата Европы после группового этапа. Команда проиграла сборной Дании в заключительном матче группового этапа с разгромным счетом 1:4 и потеряла шансы на участие в плей-офф.