Двукратный олимпийский чемпион назвал способ спасения российского футбола

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал способ спасения российского футбола. Его слова приводит «Спорт день за днем».

Спортсмен посчитал, что государство должно выйти из управления футболом, передав финансирование частным инвесторам. По его мнению, тогда футболисты буду бороться за зарплаты, стараясь показать свои лучшие результаты. «Футбол у нас перекачан деньгами. Когда игрока заваливают деньгами, пропадает какая-либо мотивация. С этим уже ничего не поделать», — подытожил Васильев.

21 июня сборная России по футболу вылетела с чемпионата Европы после группового этапа. Команда разгромно проиграла сборной Дании в заключительном матче группового этапа со счетом 1:4 и потеряла шансы на участие в плей-офф.

После этого в СМИ появилась информация о зарплате главного тренера сборной Станислава Черчесова и одного из игроков команды Романа Зобнина. Сообщалось, что наставник получает 2,5 миллиона евро в год, а игрок — 300 миллионов рублей в год.