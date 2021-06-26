Олимпийская чемпионка объяснила возмущение зарплатой футболиста сборной России

Олимпийская чемпионка по гандболу в составе сборной России Владлена Бобровникова объяснила возмущение зарплатой футболиста российской национальной команды Романа Зобнина. Об этом она написала в Instagram.

Спортсменка заявила, что была расстроена выступлением сборной России, так как они не боролись за победу, и первое, что она увидела, была сумма заработка Зобнина. «Я спортсменка с достойными победами за плечами. Почему вы не бьетесь до конца?! Да грызите поле! Мы сейчас на сборах — пашем, чтобы победить в Токио-2020! Мне не нужен этот хайп. Я хочу спокойно тренироваться и доказывать все на поле!» — подытожила она.

23 июня Бобровникова подсчитала, что в месяц полузащитник «Спартака» получает 26 миллионов рублей. По мнению гандболистки, такую сумму она не заработает за всю жизнь.

В конце апреля в сети была опубликована зарплатная ведомость футболистов «Спартака». Согласно документам, Зобнин получает около 300 миллионов рублей в год.

На чемпионате Европы 2021 года Зобнин провел в составе сборной России три матча. Он не отметился результативными действиями, а в игре с Данией (1:4) допустил грубую ошибку, которая привела ко второму голу в ворота россиян. Бобровникова в составе сборной России стала победительницей Олимпиады-2016. В ее активе также бронза чемпионата мира 2019 года.

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