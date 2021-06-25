Роднина призвала отказаться от обсуждения зарплат футболистов

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина призвала отказаться от обсуждения зарплат российских футболистов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Роднина посоветовала критиковать действия игроков на поле, а не рассуждать об их заработках. «Меня учили не считать чужие деньги. В нашей стране это считалось неприличным», — добавила она.

В четверг, 24 июня, о зарплатах российских футболистов и тренеров высказался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. Он отметил, что спортсмены и специалисты не виноваты в высоких заработках.

За день до этого олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова раскритиковала зарплату полузащитника сборной России Романа Зобнина, который получает в «Спартаке» 3,5 миллиона евро в год. По словам спортсменки, ей столько не заработать за всю жизнь.