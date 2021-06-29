Мэр Днепра опроверг планы баллотироваться в президенты против Кличко

Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов опроверг информацию о своих планах баллотироваться в президенты Украины техническим кандидатом от Владимира Зеленского против киевского градоначальника Виталия Кличко, пишет «Страна.ua».

Филатов заявил, что «не собирался и не собирается» участвовать в выборах, поскольку ему это неинтересно, и он обещал своей жене, что «никуда не полезет».

«Уважаемые политические интересанты, которые пытаются путем информационных "разгонов" меня спровоцировать. Говорю открыто и публично: не ищите врагов там, где не стоит этого делать. Мне воевать, как дураку с горы катиться, по-моему, в этом уже все убедились. Просто оставьте меня в покое и занимайтесь своими делами», — добавил он.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сказал, что пока не решил, будет ли баллотироваться в президенты. «Зачем по этому поводу вообще спекулировать? А потом президент нервничает. Я же ни разу не говорил, что Кличко идет в президенты. А потом начинаются обыски, разные спекуляции, политики начинают нервничать», — отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что у него нет конкурентов среди политиков на следующих выборах. «У меня нет ни одного конкурента. Мои конкуренты — это инфраструктура, война, бедность людей. Это самое главное», — сказал Зеленский.