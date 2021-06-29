Испытания новейшего двухзвенного бронетранспортера ДТ-БТР попали на видео

Испытания новейшего двухзвенного бронетранспортера ДТ-БТР, созданного для природно-климатических условий Арктики, Сибири и Дальнего Востока, попали на видео. Ролик был показан в программе «Часовой» на Первом канале.

Испытания гусеничной снегоболотоходной техники проходили в подмосковном 38-м Научно-исследовательском испытательном институте бронетанкового вооружения и техники (38 НИИИ БТТ, Кубинка). В передаче показали подрыв бронетранспортера и проверку напалмом — насколько безопасно может чувствовать себя экипаж при применении противником горючего вещества. Все эти тесты ДТ-БТР прошел успешно.

Ранее боевая машина была представлена лишь в виде уменьшенного макета на Международных военно-технических форумах «Армия». Сообщалось, что она способна перевозить мотострелковое отделение из 12 человек (трое в первом звене, девять во втором) и поддерживать его огнем.

Боевая масса ДТ-БТР — 25 тысяч килограммов. Мощность двигателя — 500 лошадиных сил. Бронетранспортер способен развивать скорость до 60 километров в час. Он может вплавь форсировать водные преграды, преодолевать рвы шириной до 2,7 метра и вертикальную стену высотой в один метр.

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