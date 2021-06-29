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Ветеран КГБ и его пожилая супруга умерли из-за жары в Москве

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Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Участник Великой Отечественной войны, ветеран КГБ 94-летний Василий Петрович и его супруга, 89-летняя Светлана Семеновна, умерли из-за раскалившейся крыши во время недавней жары в Москве. Об этом сообщает MK.ru.

Супруги проживали в квартире, которая находится под самой крышей многоэтажного дома. В издании отмечается, что пенсионеры жаловались родственникам несколько дней подряд на невыносимую духоту, после чего им пришлось вызвать скорую помощь. Однако от госпитализации супруги отказались из-за эпидемиологической ситуации с COVID-19.

Спустя два дня после вызова врачей тела пенсионеров обнаружили на полу их квартиры.

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