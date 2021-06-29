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В России выявили максимальное за пандемию число смертей пациентов с COVID-19

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Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В России выявили максимальное за пандемию число смертей пациентов с COVID-19. Это следует из данных Telegram-канала оперативного штаба.

За сутки в стране скончались 652 пациента. Общее число смертельных случаев достигло 134 545.

В частности, в Москве за сутки умер 121 человек с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 119.

По данным на 29 июня за прошедшие 24 часа в России выявили 20 616 новых случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Накануне стало известно о 21 650 заболевших. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 5 493 557 случаев COVID-19.

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