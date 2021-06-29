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Власти Москвы дали рекомендации по защите от мошенничества с QR-кодами

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Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Власти Москвы дали рекомендации по защите от мошенничества с QR-кодами. Об этом сообщает «Интерфакс».

Чтобы не оказаться жертвой мошенников, москвичам посоветовали для проверять QR-коды в официальных приложениях, например в приложениях столичного Дептранса «Московский транспорт», «Помощник Москвы» или «Метро Москвы».

Ранее стало известно, что поддельные QR-коды для посещения столичных ресторанов и кафе в начали продаваться в даркнете. Их средняя стоимость составляет 11 тысяч рублей. По словам председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса, за использование поддельных QR-кодов для посещения общепита можно получить до двух лет лишения свободы.

С 28 июня в Москве действуют новые антиковидные ограничения. Так, рестораны и кафе могут посещать только вакцинированные граждане или переболевшие в течение последнего полугодия. Пройти в заведение также можно с отрицательным ПЦР-тестом, срок действия которого не должен превышать трех дней.

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