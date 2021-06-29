Советовавшая обмануть ПЦР-тесты турагент назвала свои действия неудачной шуткой

Турагент из Красноярска, советовавшая путешественникам обмануть ПЦР-тесты с помощью мирамистина, назвала свои действия неудачной шуткой. Об этом сообщает ТАСС.

Региональный представитель Anex Tour Екатерина Семенова опровергла информацию о помощи заболевшим COVID-19 туристам отправиться в Египет. Также она заявила, что ее слова были неправильно интерпретированы и в своем Instagram-аккаунте она не призывала подделывать ПЦР-тесты.

«Я не врач и скорее неудачно ретранслировала ту байку, которую приходится слушать от туристов, и пошутила их же словами, которые были восприняты кем-то превратно», — добавила представитель турагентства.

Также Семенова уточнила, что поехавшие за границу путешественники были вакцинированы, а второй тест на наличие инфекции был отрицательным. Проверку в отношении туроператора начали МВД и Роспотребнадзор.

Ранее в июне Anex Tour прекратил сотрудничество с Семеновой после скандальных историй в ее Instagram. Уточняется, что она не была сотрудником компании, а работала с турагентством по договору франшизы и руководила региональным отделом продаж.