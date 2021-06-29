Россияне оказались не готовы прививаться ради отпуска в Сочи и Анапе

Ради отпуска на курортах Краснодарского края — в Сочи и Анапе — готовы вакцинироваться всего 3 процента россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

При этом 20 процентов опрошенных считают прививку необходимым условием для поездки за границу. Еще 19 процентов готовящихся к отпуску россиян заявили, что планируют вакцинироваться в любом случае.

Всероссийский опрос проводился в конце июня, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек.

Ранее стало известно, что российские туристы стали массово отказываться от путевок на черноморские курорты ради Турции. Всплеск подобных заявок на перенос путешествий отметили несколько туроператоров. При этом в «Интуристе» сообщили, что обмен путевок на отечественные курорты в пользу Турции производят единицы.

22 июня глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова призвала туристов не отказываться от отечественных курортов ради отдыха в Турции. Она заявила, что поездки по России сейчас гораздо безопаснее, чем путешествия за границу, и уточнила, что на сегодня общая доля отказов от отдыха в Крыму составляет около пяти процентов.