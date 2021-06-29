Выпрыгнувшему из движущегося самолета пассажиру предъявили обвинения

Мужчине, выпрыгнувшему из движущегося самолета в международном аэропорту Лос-Анджелеса, грозит до 20 лет тюрьмы. Его обвиняют в создании помех работе летного экипажа, сообщает ABC News.

Как следует из материалов дела, мексиканец Луис Антонио Виктория Домингес (Luis Antonio Victoria Dominguez) прибыл в Лос-Анджелес за пару дней до инцидента. По словам очевидцев, в самолете он все время оглядывался и ерзал в кресле.

Когда самолет выруливал на взлетно-посадочную полосу, мужчина начал паниковать и стал просить стюардессу выпустить его. Он также попытался проникнуть в кабину пилотов, а затем покинул самолет при помощи аварийного трапа. При этом Домингес упал на летное поле, сломав правую ногу. Он пытался отползти от самолета, когда его задержали. После этого дебошира доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Позже выяснилось, что мужчина находился под действием метамфетамина. Ожидается, что Домингес предстанет перед федеральным судом на этой неделе.

Инцидент произошел во время рейса Лос-Анджелес — Солт-Лейк-Сити. Самолет вылетел в пункт назначения с опозданием на три часа.