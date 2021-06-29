Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Киеве предпринимателей

Украинская полиция применила слезоточивый газ против протестующих из-за коронавирусных ограничений предпринимателей в центре Киева. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, столкновения спровоцировала попытка силовиков досмотреть личные вещи некоторых участников акции. После этого проход на мероприятие был заблокирован, и демонстранты попытались прорваться через ограждение, в ответ на это полиция распылила газ. Сейчас мероприятие проходит в штатном режиме, о задержаниях или продолжении потасовок не сообщалось.

Недовольные политикой коронавирусных ограничений предприниматели вышли на акцию протеста днем 29 июня. Они принесли с собой самодельный гроб и цветочные венки, которые символизируют «похороны малого бизнеса». В настоящее время недовольные идут маршем к зданию Верховной Рады. Их сопровождают усиленные подразделения полиции.

Ранее стало известно, что украинские горняки из шахты «Ингульская» объявили бессрочный протест из-за невыплаты зарплаты и перекрыли трассу из Кировограда в Кривой Рог. Работодатель задолжал своим сотрудникам более 169 миллионов гривен (436 миллионов рублей).