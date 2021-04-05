Украинцы перекрыли центр Полтавы в знак протеста против карантина

Украинские предприниматели вышли на митинг в центре Полтавы и перекрыли дороги в знак протеста против введения карантинного режима из-за коронавируса. Об этом пишет «Змист».

По данным издания, бизнесмены недовольны запретом на работу своих учреждений в период локдауна. Они уверяют, что находятся на грани банкротства еще со времен зимних ограничений. Теперь же многие рискуют и вовсе потерять дело из-за отсутствия помощи со стороны государства и «неравных условий работы» предприятий в период карантина.

Отмечается, что собравшиеся намерены обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой выразить недоверие главе Полтавской областной государственной администрации и принять меры по спасению бизнеса.

В настоящее время центр города остается перекрытым: общественный транспорт и такси не могут проехать по автотрассе, пассажиры вынуждены покидать автобусы и троллейбусы. О столкновениях протестующих с полицией не сообщалось.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,7 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции. Позже более 20 украинских областей отнесли к красной зоне распространения инфекции, там ввели ограничения на работу предприятий и общественных учреждений.

Ранее на митинг за повышение зарплаты и улучшение условий труда вышли украинские железнодорожники. Они собрались в центре Киева и потребовали прекратить массовые увольнения из-за нехватки бюджета, а также выплатить положенные им надбавки за тяжелые условия труда.