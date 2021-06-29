Подсчитаны потери Краснодарского края из-за ограничений для туристов

Эксперты оценили убытки курортов Краснодарского края в предстоящем летнем сезоне из-за новых ограничений для туристов. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По их подсчетам, всего с июля по сентябрь регион планировали посетить 6,5 миллиона путешественников. Если в июле от прогнозируемого турпотока потери могут составить от 20 до 25 процентов, то уже в августе они возрастут до 50-80 процентов.

В качестве ключевой причины отказа от поездки специалисты выделяют дополнительные затраты на ПЦР-тесты — для многих семей они составят 20-25 процентов от стоимости тура. Предположительно, финансовые потери туристического сектора оцениваются в 25-40 миллиардов рублей.

«Нельзя забывать и о мультипликативном эффекте. Речь идет о ресторанном, транспортном, развлекательном сегментах. Отсутствие прибыли здесь удваивает финансовые потери региона», — подчеркнул гендиректор компании АЛЕАН, вице-президент АТОР Илья Уманский.

Отмечается, что под угрозой срыва оказались и путешествия, запланированные на сентябрь. Сейчас на первый осенний месяц продано путевок на сумму от 18 до 20 миллиардов рублей — часть из них может не состояться.

Ранее в июне власти Краснодарского края приняли решение ограничить заселение непривитых туристов в отели и пансионаты с 1 августа. В июле для размещения в гостиницах путешественники будут обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест или справку о прохождении вакцинации.