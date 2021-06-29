В России подскочил спрос на спокойных начальников

С приходом пандемии коронавируса на российском рынке труда сформировался спрос на руководителей нового типа. Как сообщает «Коммерсантъ», сейчас у компаний подскочил интерес к спокойным начальникам, способным управлять стрессом, неопределенностью и потенциальными возможностями.

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Газета опирается на данные исследования кадрового агентства UTEAM. На фоне произошедших изменений на рынке труда на руководящие позиции теперь ищут людей, которые могут взаимодействовать с коллективом и клиентами «через позитив» и не теряют самообладания в любой ситуации.

«Способность не просто сберечь, но и поддержать, воодушевить людей, в том числе личным примером, во время пандемии оказалась на вес золота», — подтвердила руководитель отдела по подбору персонала UTEAM Ирина Антоненко.

Агентство Kontakt InterSearch Russia опросило работодателей и выяснило, что руководителям-мужчинам зачастую недостает эмоционального интеллекта, умения работать в команде и инновационного мышления. В свою очередь женщины временами не обладают стратегическим видением и лидерскими навыками.