Кикбоксер нокаутировал незнакомца в баре и назвал это самообороной

Американский кикбоксер и боец смешанного стиля (MMA) Джо Шиллинг нокаутировал незнакомца в баре. Ролик опубликовал журналист Чисанга Малата в своем Twitter.

Конфликт вспыхнул после того, как мужчина перегородил дорогу американскому спортсмену. Сперва Шиллинг коснулся его и прошел мимо. Однако мужчина окликнул кикбоксера. В ответ на реплику незнакомца Шиллинг нанес серию ударов и нокаутировал соперника.

Позже Шиллинг выложил в социальных сетях ролик, в котором назвал произошедшее самообороной. Затем публикация была удалена, на что обратили внимание в The Sun.

Шиллинг выступал в Bellator в среднем весе в поединках по правилам MMA и кикбоксинга.