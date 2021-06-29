Глава НИИ Склифосовского назвал «простой довод» в пользу вакцинации от COVID-19

Директор ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков рассказал о «простом доводе» в пользу вакцинации от COVID-19. Его мнение на эту тему приводит ТАСС.

По словам Петрикова, практически все из его окружения уже привились. «А тех, кто пока пренебрегает вакцинацией, я стараюсь мотивировать как врач и как их друг, родственник. В моем арсенале очень простой довод — я рассказываю, что они могут умереть», — поделился он.

Специалист напомнил, что COVID-19 остается непредсказуемым заболеванием, потому что на ранних сроках болезни невозможно сказать, как она будет развиваться дальше. По его мнению, каждый заболевший имеет большой риск летального исхода.

«И как бы это ни звучало, но выбор каждого человека способен решить глобальную проблему», — заявил Петриков. Он отметил, что есть всего два пути. Первый — это массовая вакцинация, с помощью которой будет создаваться прослойка населения, которая затормозит распространение вируса. «Второй же путь — это переболеть, а кому-то умереть. Вот, собственно, и вся альтернатива», — заключил врач.

Ранее Сергей Петриков рассказал о «помолодевшем» коронавирусе. По его словам, на данный момент в больнице очень много пациентов от 20 до 40 лет, тогда как во вторую волну пандемии их средний возраст был около 60 лет.