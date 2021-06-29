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Глава НИИ Склифосовского рассказал о «помолодевшем» коронавирусе

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Директор ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков рассказал о «помолодевшем» коронавирусе. Его мнение на эту тему приводит ТАСС.

По словам Петрикова, на данный момент в больнице очень много пациентов от 20 до 40 лет, тогда как во вторую волну пандемии их средний возраст был около 60 лет. «Волей-неволей, но прихожу к выводу, что заболевание помолодело, что обязательно нужно учитывать и врачам, и самим гражданам», — заключил он.

Кроме того, само заболевание стало протекать тяжелее, а также увеличилось количество случаев, когда оно не поддается обычной терапии, подчеркнул специалист.

Ранее о росте числа молодых пациентов с коронавирусом рассказали в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. Там отметили, что на данный момент доля госпитализированных в стационар пациентов в возрасте от 20 до 40 лет существенно выше, чем в первую и вторую волну эпидемии.

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