Стилистка раскрыла причины безвкусицы у россиян

Стилиста Катя Гуссе раскрыла причины безвкусицы у россиян и дала рекомендации отечественным знаменитостям по выбору модных образов. Ее интервью появилось в новом проекте «Люди» на WMJ.ru.

По мнению эксперта, проблема «уходит корнями» в историю страны, поскольку россияне привыкли копировать тенденции как Запада, так и Востока. «Уж так получилось, что у нас особый путь, и мы вобрали чуть красивого оттуда, чуть прекрасного отсюда», — объяснила Гуссе и добавила, что на генетическом уровне у народа заложено «много Азии».

Еще одной причиной отсутствия чувства стиля у россиян она считает наследие Советского Союза: после долгих лет дефицита «у нас появилась возможность покупать все, что мы хотим, и в том количестве, в котором хотим». В результате, по словам специалистки, образы звезд шоу-бизнеса получаются перенасыщенными. В то же время российские знаменитости ограничены в выборе модных брендов и не имеют к ним такого же широкого доступа, как их западные коллеги.

В своем интервью Гуссе также дала совет, как сделать свои образы сбалансированными. Она уверена, что для этого достаточно правильно расставлять визуальные акценты, а также не отказываться от помощи стилистов. «Не уходите в фанатизм с головой, даже если уж очень хочется надеть на себя много разной красоты. Остановитесь и подумайте: а кому-то, кроме вас, это нужно?» — порекомендовала в заключение эксперт.

Ранее в июне наряд российской певицы и композитора Риты Дакоты, в котором она посетила фестиваль «Жара», вызвал возмущение в сети. 31-летняя исполнительница выбрала короткий топ кислотного зеленого цвета и плотные болоньевые штаны из переливающейся ткани. «Рита, при всем уважении к вам, ну нельзя же так одеваться. У вас прекрасная фигура. Вам бы ее подчеркивать, а не скрывать за тоннами нелепой одежды», — писали ей фанаты.