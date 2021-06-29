Полиция отказалась считать бывшего мужа Максаковой вором в законе

Полиция не стала возбуждать уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в отношении Владимира Тюрина, бывшего мужа оперной певицы Марии Максаковой. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Певице, обратившейся в правоохранительные органы с соответствующим запросом, пришло письмо из главного следственного управления ГУ МВД по Москве. В документе говорится, что была проведена проверка, по результатам которой было принято решение в отказе в возбуждении дела.

Максакова направила обращение генпрокурору Игорю Краснову. Она указала, что следователи не провели целый ряд необходимых действий по проверке ее заявления, включая допрос нескольких криминальных авторитетов. Она попросила его взять дело на личный контроль.

3 июня глава МВД Владимир Колокольцев поручил сотрудникам Московского уголовного розыска проверить наличие воровского статуса у Тюрина. После дачи объяснений в уголовном розыске Максакова заявила, что настрой и решительность его сотрудников внушили ей оптимизм.

22 апреля сообщалось, что Максакова попросила МВД проверить действия Тюрина на нарушение уголовной статьи о занятии высшего положения в криминальном мире. Поводом для обращения стала просмотренная ею на видеохостинге YouTube программа о так называемых ворах в законе, главным героем которой был Тюрик. Она считает, что «наличие воровского статуса» у Тюрина «является общеизвестным фактом».

«В связи с тем, что мой бывший гражданский муж в действительности является вором в законе, имеет устойчивые связи и авторитет в преступном мире, я опасаюсь физического устранения. Мотивом для этого является желание Тюрина завладеть моей квартирой. Я действительно боюсь его», — заявила певица.

Жилье ей подарил отец. В марте 2021 года Максакова лишилась его. Недвижимость изъяли как вещественное доказательство по уголовному делу: в 2018 году супруг певицы, юрист Далхат Халаев мошенническим путем продал его преступной группировке. Суд встал на сторону Максаковой, однако решение проигнорировали.

Ранее издание StarHit сообщило, что несовершеннолетние сын и дочь Максаковой подали на нее в суд с требованием передать им квартиру в Москве. Артистка уверена, что инициатором иска стал ее Тюрин, с которым проживают дети.