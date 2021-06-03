Глава МВД поручил уголовному розыску проверить воровской статус Тюрика

Глава МВД Владимир Колокольцев поручил сотрудникам Московского уголовного розыска проверить наличие воровского статуса у бывшего мужа оперной певицы Марии Максаковой Владимира Тюрина (Тюрик). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, полицейские уже провели опросы бывших супругов. После дачи объяснений в уголовном розыске Максакова заявила, что настрой и решительность его сотрудников внушили ей оптимизм. При этом она опасается, как бы ее заявление на имя министра не спустили на тормозах. Ее адвокат Вадим Багатурия надеется, что бывшие супруги договорятся о мировом соглашении относительно спора из-за квартиры площадью 274 квадратных метра в доме на Пресненской набережной.

22 апреля сообщалось, что Максакова попросила МВД проверить действия Тюрина на нарушение уголовной статьи о занятии высшего положения в криминальном мире. Поводом для обращения стала просмотренная ею на видеохостинге YouTube программа о так называемых ворах в законе, главным героем которой был Тюрин. Она считает, что «наличие воровского статуса» у Владимира Тюрина «является общеизвестным фактом».

«В связи с тем, что мой бывший гражданский муж в действительности является вором в законе, имеет устойчивые связи и авторитет в преступном мире, я опасаюсь физического устранения. Мотивом для этого является желание Тюрина завладеть моей квартирой. Я действительно боюсь его», — заявила певица.

Жилье ей подарил отец. В марте 2021 года Максакова лишилась его. Недвижимость изъяли как вещественное доказательство по уголовному делу: в 2018 году супруг певицы, юрист Далхат Халаев мошенническим путем продал его преступной группировке. Суд встал на сторону Максаковой, однако решение проигнорировали.

Ранее издание StarHit сообщило, что несовершеннолетние сын и дочь Максаковой подали на нее в суд с требованием передать им квартиру в Москве. Артистка уверена, что инициатором иска стал ее бывший супруг Владимир Тюрин, с которым проживают дети.