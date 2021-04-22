Максакова сочла бывшего возлюбленного вором в законе и попросила проверить его

Оперная певица Мария Максакова обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить действия своего бывшего возлюбленного Владимира Тюрина на нарушение уголовной статьи о занятии высшего положения в криминальном мире. Заявление было направлено 21 апреля на имя главы МВД России Владимира Колокольцева. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В документе Максакова пояснила, что поводом для обращения в стала просмотренная ею на видеохостинге YouTube программа о так называемых «ворах в законе», главным героем которой был Тюрин. Она попросила правоохранителей проверить изложенные в фильме факты, поскольку, как она считает, «наличие воровского статуса» у Владимира Тюрина «является общеизвестным фактом».

«В связи с тем, что мой бывший гражданский муж в действительности является вором в законе, имеет устойчивые связи и авторитет в преступном мире, я опасаюсь физического устранения. Мотивом для этого является желание Тюрина завладеть моей квартирой на Пресненской набережной. Я действительно боюсь его» — прокомментировала ситуацию Максакова. Издание отмечает, что речь идет о квартире площадью 274 квадратных метра на Пресненской набережной, которую ей подарил отец.

В своем заявлении исполнительница сослалась на статью 210.1 Уголовного кодекса («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), наказание по которой предусматривает до 15 лет лишения свободы и штраф в размере пяти миллионов рублей. Адвокат певицы Вадим Багатурия отметил, что с учетом ее текущей редакции «состав преступления является формальным», поэтому заявление Максаковой является «объективным поводом для начала расследования». Он выразил уверенность в том, что следователи соберут доказательства вины Тюрина без труда, «поскольку их достаточно в открытых источниках».

В марте 2021 года Максакова лишилась этой квартиры. Объект изъяли как вещественное доказательство по уголовному делу: в 2018 году супруг певицы, юрист Далхат Халаев мошенническим путем продал его преступной группировке. Суд встал на сторону Максаковой, однако решение проигнорировали.

Ранее издание StarHit сообщило, что несовершеннолетние сын и дочь Максаковой подали на нее в суд с требованием передать им квартиру в Москве. Артистка уверена, что инициатором иска стал ее бывший супруг Владимир Тюрин, с которым проживают дети.