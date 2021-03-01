Оперную певицу Марию Максакову лишили элитной квартиры в Москве, которую ей подарил отец. Недвижимость изъяли как вещественное доказательство по уголовному делу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Недвижимость на Краснопресненской набережной артистке купил ее отец, «чтобы она с ребенком имела что-то за душой, какой-то неприкосновенный запас». По словам Максаковой, он видел, как его дочь впадает в «крайнюю зависимость» от бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина, и подарил ей апартаменты в «Москва-Сити» стоимостью 200 миллионов рублей.

Новый супруг певицы юрист Далхат Халаев в 2018 году мошенническим путем продал недвижимость жены преступной группировке — братьям Зурабу и Махмуду Мальсаговым. Суд встал на сторону Максаковой, однако при этом пострадала она сама.

По словам артистки, несмотря на то, что у каждого из обвиняемых много имущества (кинотеатры, рестораны, коммерческие площади), взыскание решили обратить на нее. «Следователь Мурадов вместо того, чтобы арестовать их имущество, решил арестовать мое, грубо игнорируя решение судов и УПК. Теперь меня не пускают туда», — заявила Максакова. Певица пытается привлечь внимание к проблеме и добиться справедливости, но, как говорит артистка, эта дверь для нее неприступна.

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