Дети Марии Максаковой подали на нее в суд из-за квартиры

Несовершеннолетние сын и дочь оперной певицы Марии Максаковой подали на нее в суд с требованием передать им квартиру в Москве. Артистка уверена, что инициатором иска стал ее бывший супруг Владимир Тюрин, с которым проживают дети. Об этом сообщает StarHit.

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Иск к Максаковой зарегистрировали в Пресненском суде столицы. Ставшие предметом разбирательств апартаменты площадью 260 квадратных метров находятся на Краснопресненской набережной. Жилье за 200 миллионов рублей певице подарил ее отец. По словам Максаковой, Тюрин, угрожая, потребовал передать ему квартиру еще летом 2020 года. Певица назвала происходящее «вымогательством чистой воды».

Максакова заявила, что Тюрин хочет обворовать ее через детей, несмотря на то, что считается обеспеченным человеком. «Если бы у него было хоть малейшее желание сделать что-то для будущего дочери или сына, моя квартира — явно не единственный способ. Пять лет назад он забрал у меня Люду и Илью. За это время он не оформил на них ни счетов, ни квадратных метров, ничего. Они просто у него живут, едят. При этом мне невозможно повлиять на их воспитательный процесс. То есть меня дети видеть как бы не хотят, а мою недвижимость прибрать их руками — пожалуйста», — пояснила певица.

В марте 2021 года Максакова лишилась квартиры на Краснопресненской набережной. Объект изъяли как вещественное доказательство по уголовному делу: в 2018 году супруг певицы, юрист Далхат Халаев мошенническим путем продал его преступной группировке. Суд встал на сторону Максаковой, однако решение проигнорировали.

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