Медведев высказался против закупок продуктов за рубежом

Россия не должна импортировать продукты из-за рубежа, учитывая ее сельскохозяйственные возможности. Такое мнение высказал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Он также отметил, что санкции против России заставили страну развивать свой агропромышленный комплекс. «Мы даже в принципе вполне благодарны этим государствам, поскольку если бы не эти санкции, то мы, наверное, столь плотно бы не стали заниматься своим сельским хозяйством, а продолжали бы покупать продовольствие в других странах», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совета безопасности добавил, что в период пандемии проблема продовольственной безопасности обострилась еще сильнее.

Ранее стало известно, что Россия закупилась пальмовым маслом и его фракциям, значительно увеличив импорт продукта. Он вырос в январе 2021 года на 18,8 процента в годовом выражении (до 92,9 тысячи тонн). По сравнении с предыдущим месяцем показатель подскочил на 29,7 процента.