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На Аляске нашли останки десятков жертв авиакатастрофы 1952 года

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Фото: Mark Thiessen / AP

Служащие военно-воздушных сил (ВВС) США нашли на Аляске останки десятков жертв авиакатастрофы, которая произошла в 1952 году. Об этом сообщает издание Metro.

Самолет американских ВВС разбился недалеко от ледника Колони на горе Ганнетт. Предполагается, что воздушное судно C-124 Globemaster врезалось в гору на большой скорости. В результате крушения погиб 41 один пассажир и 11 членов экипажа. Девять погибших пассажиров до сих пор не были идентифицированы. Их останки и личные вещи доставили в Делавэр для дальнейшего анализа.

Впервые обломки самолета обнаружили в 2012 году. С тех пор в регионе продолжаются поиски личных вещей и останков жертв. Поисковую операцию усложняют тяжелые погодные условия в горной местности.

Число погибших в авиакатастрофах в 2020 году выросло до 299 человек, что на 42 больше, чем в 2019-м. При этом число самих крушений упало более чем в два раза — с 86 до 40. Смертность выросла вопреки пандемии коронавируса, из-за которой резко сократилось количество международных рейсов.

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