Россия
 
Последние новости
Путин высказался против обязательной вакцинации в России
Путин рассказал о прививке своей дочери от коронавируса
Выяснилась причина конфликта брата Кокорина с полицейскими в Москве
Путин сравнил отечественные вакцины с зарубежными
Украинские фанаты напали на болельщика в майке сборной России на матче Евро
Путин привился «Спутником V»
В Госдуме оценили предложенную Центробанком новую пенсионную реформу
Путин ответил на вопрос о введении локдауна
Самый старый и новый iPhone сравнили
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин прокомментировал доводы антипрививочников

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал доводы антипрививочников, которые выступают против вакцинирования от коронавируруса. Трансляцию мероприятия ведет Первый канал в Youtube.

«Всегда были люди, которые считают, что вообще не нужно делать прививку. Но надо прислушиваться не к людям, которые мало чего в этом понимают и пользуются слухами какими-то, а к специалистам», — сказал глава государства.

Путин отметил, что российские вакцины доказали свою безопасность и эффективность. «Коронавирус опасен для жизни, прививка — нет», — подчеркнул российский лидер.

При этом президент напомнил, что выступает против введения в России обязательной вакцинации от COVID–19.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России выявили 21 042 новых случая коронавируса
Путин высказался против обязательной вакцинации в России
Началась прямая линия с Путиным