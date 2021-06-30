Путин прокомментировал доводы антипрививочников

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал доводы антипрививочников, которые выступают против вакцинирования от коронавируруса. Трансляцию мероприятия ведет Первый канал в Youtube.

«Всегда были люди, которые считают, что вообще не нужно делать прививку. Но надо прислушиваться не к людям, которые мало чего в этом понимают и пользуются слухами какими-то, а к специалистам», — сказал глава государства.

Путин отметил, что российские вакцины доказали свою безопасность и эффективность. «Коронавирус опасен для жизни, прививка — нет», — подчеркнул российский лидер.

При этом президент напомнил, что выступает против введения в России обязательной вакцинации от COVID–19.