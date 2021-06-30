Совершавший прогулку на катере турист снял на видео опасное обрушение скалы

Турист, совершавший прогулку на катере по озеру Верхнее (штат Мичиган, США), снял на видео момент опасного обрушения утеса скалы. Ролик и подробности происшествия опубликовал The Independent.

Американец Джон Мартин (John Martin) рассказал, как во время своей прогулки по Великим озерам ему удалось снять на видео обрушение огромной части скалы. По его словам, он слышал, как часть утеса шириной около 200 футов (61 метр) «трескается и разламывается», а уже через минуту она с грохотом упала прямо перед ним в воду, создав мощную волну.

На видео также можно услышать других пассажиров, которые кричат, что нужно «держать» лодки, так как ударная волна может опрокинуть их.

Отмечается, что гряда скал высотой от 50 до 200 футов (от 15 до 61 метра) образует берег Верхнего озера в национальном парке на полуострове Мичиган. Причинами обрушения могут быть просачивание воды в трещины в скалах, активность растительности или землетрясения. Колебания температуры и сильная жара также могут влиять на устойчивость горных пород.