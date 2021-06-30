В Госдуме поздравили сборную Украины с выходом в четвертьфинал чемпионата Европы

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поздравил сборную Украины по футболу с выходом в четвертьфинал чемпионата Европы. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Свищев признался, что рад за представителей соседней страны. Он отметил, что успех украинской сборной — итог целенаправленной работы. «Это то, чего нам не удается сделать», — подчеркнул Свищев.

Сборная Украины переиграла Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 2:1. Решающий гол был забит в концовке дополнительного времени. Шведская команда заканчивала матч в меньшинстве. В четвертьфинале Украина встретится с Англией. Игра состоится 3 июля.

Российская сборная покинула турнир, заняв четвертое место в своей группе. Команда Андрея Шевченко вышла в плей-офф с третьего места.

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