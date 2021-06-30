Подполковник МВД нашла гранату на своей припаркованной в Москве машине

В Москве следователь Следственного департамента МВД подполковник юстиции нашла на своем припаркованном автомобиле гранату. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ф-1, также известная как «лимонка», была прикреплена к лобовому стеклу машины на автостоянке возле торгового центра. Женщина вызвала полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что боеприпас является муляжом.

Злоумышленник, заложивший его, попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах виден мужчина, который подошел к автомобилю следователя и оставил муляж гранаты. Затем к ней пришла сама женщина, увидела «сюрприз» и убежала. Позже к автомобилю приблизились уже сотрудники полиции.

Следствие считает, что инцидент может быть связан со служебной деятельностью следователя. В настоящее время силовики разыскивают злоумышленника.