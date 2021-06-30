Невеста Моргенштерна раскрыла реакцию родителей на оголенного в самолете жениха

Невеста рэпера Алишера Моргенштерна (Валеева) Дилара Зинатуллина раскрыла реакцию своих родителей на оголенного жениха, устроившего баню на борту частного самолета. Соответствующая информация появилась в ее Instagram-сторис.

Зинатуллина ответила на комментарии подписчиков, которые жалели ее родителей, ставших невольными участниками шутки музыканта. «Когда это все происходило, мой папа повернулся ко мне и сказал: "Во мужик! Во кайфует! Блин, был бы я постройнее, как в молодости, я бы сейчас тут разлегся и как попарился! Но я уже в возрасте. Так что ты, Диларик, извини. Я что-то стесняюсь". Это все, что вам нужно знать о моих родителях и о том, как они себя "не уважают"», — написала она.

Ранее в июне Моргенштерн соорудил импровизированную баню в самолете. На кадрах, опубликованных в Instagram рэпера, видно, как телохранитель отхлестал музыканта веником рядом со столом, где обедали его будущие тесть и теща с дочерью.

Моргенштерн впервые арендовал частный самолет, после чего поспешил рассказать поклонникам о своих впечатлениях. Авиалайнер понадобился Моргенштерну для путешествия вместе с Диларой, ее родителями и друзьями.