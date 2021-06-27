Моргенштерн оголился при родителях невесты и устроил баню в самолете

Рэпер Алишер Моргенштерн (Валиев) устроил баню на борту частного самолета и попарился при родителях своей невесты Дилары Зинатуллиной. Соответствующее кадры он выложил в свой Instagram.

«Зачем лететь в баню на частном самолете, если баню можно сделать в нем?», — подписал фотографии исполнитель. На кадрах видно, как телохранитель отхлестал рэпера веником рядом со столом, за которым обедали его будущие тесть и теща с дочерью, которые прикрывают рукой глаза.

Фото опубликовано @morgen_shtern

Поклонники неоднозначно отнеслись к выходке кумира. В комментариях многие начали жалеть родителей невесты, которые стали невольными участниками этой шутки. «Жалко родителей невесты. Зачем их в таком свете выставлять?»; «Как родители его девушки на это все смотрят?»; «Родители за миллионы готовы терпеть все и улыбаться», — написали фанаты в комментариях.

Ранее рэпер впервые арендовал частный самолет после чего поспешил рассказать поклонникам о своих впечатлениях. Самолет понадобился Моргенштерну для путешествия вместе с Диларой, ее родителями и друзьями.